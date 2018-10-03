Какая украинская группа будет разогревать публику перед концертом Kodaline в Киеве
INDT - киевский квинтет, который образовался в 2012 году под названием Indytronics и тогда играл инди-рок. В этом году коллектив попытался создать другое звучание. Так у INDT появился альбом Palace - сборник психоделических песен, в которых чувствуется влияние не только инди, но хип-хопа.
Когда группа еще называлась Indytronics, ребята приняли участие в конкурсе, где главным призом была поездка в Ирландию. В конкурсе победили, исполняя песню Kodaline. В Дублин музыканты тогда так и не попали, потому что у организатора не хватило средств.
Но оказалось, что главный приз INDT таки получат – через несколько лет они сыграют с Kodaline на одной сцене.
Билеты на концерт можно приобрести на concert.ua.
- Напомним, ирландская группа Kodaline впервые выступит в Украине осенью - 4 ноября.
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