Какая украинская группа будет разогревать публику перед концертом Kodaline в Киеве

3 октября, 2018, 13:43

Группа Kodaline впервые выступит в Киеве 4 ноября. На разогреве у британских музыкантов выступят украинцы - группа INDT

INDT - киевский квинтет, который образовался в 2012 году под названием Indytronics и тогда играл инди-рок. В этом году коллектив попытался создать другое звучание. Так у INDT появился альбом Palace - сборник психоделических песен, в которых чувствуется влияние не только инди, но хип-хопа.

Когда группа еще называлась Indytronics, ребята приняли участие в конкурсе, где главным призом была поездка в Ирландию. В конкурсе победили, исполняя песню Kodaline. В Дублин музыканты тогда так и не попали, потому что у организатора не хватило средств.

Но оказалось, что главный приз INDT таки получат – через несколько лет они сыграют с Kodaline на одной сцене.

Билеты на концерт можно приобрести на concert.ua.