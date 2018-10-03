 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Какая украинская группа будет разогревать публику перед концертом Kodaline в Киеве

Группа Kodaline впервые выступит в Киеве 4 ноября. На разогреве у британских музыкантов выступят украинцы - группа INDT

INDT - киевский квинтет, который образовался в 2012 году под названием Indytronics и тогда играл инди-рок. В этом году коллектив попытался создать другое звучание. Так у INDT появился альбом Palace - сборник психоделических песен, в которых чувствуется влияние не только инди, но хип-хопа.

Когда группа еще называлась Indytronics, ребята приняли участие в конкурсе, где главным призом была поездка в Ирландию. В конкурсе победили, исполняя песню Kodaline. В Дублин музыканты тогда так и не попали, потому что у организатора не хватило средств.

Но оказалось, что главный приз INDT таки получат – через несколько лет они сыграют с Kodaline на одной сцене.

null

Билеты на концерт можно приобрести на concert.ua.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 октября, 2018 среда

больше новостей

3 октября, 2018 среда

2 октября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать