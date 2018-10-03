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Как выглядела Мэрилин Монро до того, как стала известной. Редкая фотосессия

В сети появились фотографии модели и актрисы Мэрилин Монро в стиле пинап, которые сделали до того, как она стала всемирно известной

Об этом пишет Bored Panda.

В 1946 году фотограф Ричард Миллер пригласил на пинап-съемку моделей, среди которых была еще никому неизвестная Норма Джин Мортенсон. Он не знал, что эта девушка впоследствии станет секс-символом тех лет - Мэрилин Монро.

Для него она была просто милой, привлекательной девушкой с множеством амбиций".

Коллекцию с фотографиями Мэрилин оценили в пределах от $60 тыс до $80 тыс.

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