Как выглядела Мэрилин Монро до того, как стала известной. Редкая фотосессия
3 октября, 2018, 16:42
В сети появились фотографии модели и актрисы Мэрилин Монро в стиле пинап, которые сделали до того, как она стала всемирно известной
Об этом пишет Bored Panda.
В 1946 году фотограф Ричард Миллер пригласил на пинап-съемку моделей, среди которых была еще никому неизвестная Норма Джин Мортенсон. Он не знал, что эта девушка впоследствии станет секс-символом тех лет - Мэрилин Монро.
Для него она была просто милой, привлекательной девушкой с множеством амбиций".
Коллекцию с фотографиями Мэрилин оценили в пределах от $60 тыс до $80 тыс.
- Напомним, агентство Village, которое является посредником между рекламодателями и блогерами, открыло "первый в своем роде" пентхаус для инста-фотографий.
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