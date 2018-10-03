Как оккупанты "ДНР" обстреляли из "Града" свои же позиции. Видео

3 октября, 2018, 08:59

Наемники из оккупационной администрации России в Донецкой области попали по своим позициям, когда стреляли из реактивной пусковой установки "Град-П"

Об этом сообщил аналитик Минобороны Украины, офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Он разместил в сети YouTube видео, на котором видно, как российские наемники, вероятно во время учений, допускают ошибки в обслуживании установки 9П132 “Град-Партизан”.

В результате этого тренога взлетает с места вслед за снарядом. Ракета после этого поражает участок непосредственно перед установкой. При этом рядом проводил стрельбу другой расчет.