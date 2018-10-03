Instagram "упал": что происходит
Согласно данным портала DownDetector, пострадали том числе восточное побережье США, страны Центральной и Восточной Европы, а также Индонезия и Австралия.
Проблемы начались около 10:00. Лента пользователей не обновляется, а при попытке зайти на сайт с компьютера, он выдает ошибку "5xx Server Error".
В Украине главным эпицентром сбоев стал Киев. При попытке открыть соцсеть через приложение мобильного гаджета грузятся только иконки, а потом появляется сообщение о невозможности обновить ленту.
Официальных комментариев руководство Instagram пока не дало: ни информационный центр, ни соцсети компании не содержат информации по поводу проблем. Кроме этого, со 2 октября пользователи жалуются и на работу соцсети Фейсбук.
Тем временем некоторые пользователи фотосервиса временно "переехали" в Twitter, чтобы делиться мемами и шутками о судьбе Instagram.
Who else comes straight to Twitter to see if Instagram is down #instagramdown pic.twitter.com/KrPtdZj3PY— Эмма Mumford (@CouponQueenEmma) 3 октября 2018 г.
When Instagram is down and every one flocks to Twitter. #instagramdown pic.twitter.com/xG6sfweFtO— Mohin Malik (@mohin_malik) 3 октября 2018 г.
instagram is down and immediately we all think our account is hacked and life is over pic.twitter.com/C7V0BxUndW— Taylor (@TA_lucky7) 3 октября 2018 г.
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