Instagram "упал": что происходит

3 октября, 2018, 11:30

По всему миру пользователи Instagram жалуются на массовые сбои в работе социальной сети

Согласно данным портала DownDetector, пострадали том числе восточное побережье США, страны Центральной и Восточной Европы, а также Индонезия и Австралия.

Проблемы начались около 10:00. Лента пользователей не обновляется, а при попытке зайти на сайт с компьютера, он выдает ошибку "5xx Server Error".

В Украине главным эпицентром сбоев стал Киев. При попытке открыть соцсеть через приложение мобильного гаджета грузятся только иконки, а потом появляется сообщение о невозможности обновить ленту.

Официальных комментариев руководство Instagram пока не дало: ни информационный центр, ни соцсети компании не содержат информации по поводу проблем. Кроме этого, со 2 октября пользователи жалуются и на работу соцсети Фейсбук.

Тем временем некоторые пользователи фотосервиса временно "переехали" в Twitter, чтобы делиться мемами и шутками о судьбе Instagram.

Who else comes straight to Twitter to see if Instagram is down #instagramdown pic.twitter.com/KrPtdZj3PY — Эмма Mumford (@CouponQueenEmma) 3 октября 2018 г.

When Instagram is down and every one flocks to Twitter. #instagramdown pic.twitter.com/xG6sfweFtO — Mohin Malik (@mohin_malik) 3 октября 2018 г.