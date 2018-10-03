 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Instagram "упал": что происходит

По всему миру пользователи Instagram жалуются на массовые сбои в работе социальной сети

Согласно данным портала DownDetector, пострадали том числе восточное побережье США, страны Центральной и Восточной Европы, а также Индонезия и Австралия.

Проблемы начались около 10:00. Лента пользователей не обновляется, а при попытке зайти на сайт с компьютера, он выдает ошибку "5xx Server Error".

В Украине главным эпицентром сбоев стал Киев. При попытке открыть соцсеть через приложение мобильного гаджета грузятся только иконки, а потом появляется сообщение о невозможности обновить ленту.

Официальных комментариев руководство Instagram пока не дало: ни информационный центр, ни соцсети компании не содержат информации по поводу проблем. Кроме этого, со 2 октября пользователи жалуются и на работу соцсети Фейсбук.

Тем временем некоторые пользователи фотосервиса временно "переехали" в Twitter, чтобы делиться мемами и шутками о судьбе Instagram.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 октября, 2018 среда

больше новостей

3 октября, 2018 среда

2 октября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать