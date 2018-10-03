Говорят, что в оккупированной Горловке дети подорвались на американской мине, - Геращенко о маразме РФ
Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ), первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
Она отметила, что во время встречи ТКГ 2 октября украинская сторона поставила вопрос гибели украинских детей от мины под Горловкой. В связи с этим представителям России были выдвинуты требования допуска к месту взрыва украинских правоохранителей и миссии СММ ОБСЕ.
Несмотря на это, россияне и подконтрольные им наемники из оккупированных территорий отказали в этом. Таким образом, место преступления остается заблокированным и для посещения международными наблюдателями ОБСЕ.
"Россияне не только скрывают место преступления, но и впадают в откровенный маразм в своих заявлениях. Представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов заявил, что дети подорвались на американской мине... Цинизм поведения россиян просто зашкаливает", - отметила Геращенко.
- Отметим, в конце сентября стало известно, что в оккупированной Горловке три подростка погибли, подорвавшись на мине, а четвертый - получил ранения.
- В США, комментируя это, отметили, что российские власти должны заставить свои оккупационные администрации на Донбассе уменьшить количество минных угроз.
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