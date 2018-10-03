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Говорят, что в оккупированной Горловке дети подорвались на американской мине, - Геращенко о маразме РФ

Представители России отказали украинским правоохранителям и ОБСЕ в допуске к месту взрыва в оккупированной Горловке, где 30 сентября на мине подорвались четверо детей

Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ), первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Она отметила, что во время встречи ТКГ 2 октября украинская сторона поставила вопрос гибели украинских детей от мины под Горловкой. В связи с этим представителям России были выдвинуты требования допуска к месту взрыва украинских правоохранителей и миссии СММ ОБСЕ.

Несмотря на это, россияне и подконтрольные им наемники из оккупированных территорий отказали в этом. Таким образом, место преступления остается заблокированным и для посещения международными наблюдателями ОБСЕ.

"Россияне не только скрывают место преступления, но и впадают в откровенный маразм в своих заявлениях. Представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов заявил, что дети подорвались на американской мине... Цинизм поведения россиян просто зашкаливает", - отметила Геращенко.

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