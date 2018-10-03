Фонсека объяснил, почему "Шахтер" не удержал победу над "Лионом"
3 октября, 2018, 09:53
Главный тренер "Шахтера" Пауло Фонсека объяснил, почему "Шахтеру" не удалось удержать победу над "Лионом" в Лиге чемпионов
По словам Пауло Фонсеки, "Шахтер" в конце матча проиграл "Лиону" тактически и позволил французам использовать их сильные стороны.
"Во втором же произошел переломный момент, когда соперник начал создавать нам сложности в тех зонах, где он является сильнейшим, – это последние 30 метров до наших ворот. Мы немного потерялись тактически и не совсем понимали, что нужно делать. Конечно, в этом полная заслуга "Лиона". Все мы знаем, насколько эта команда сильная и опасная. Жаль, что закончили с таким результатом, учитывая, что вели со счетом 2:0", - сказал Фонсека.
- "Шахтер" в гостевом матче против "Лиона" выигрывал со счетом 2:0, однако не удержал победу.
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