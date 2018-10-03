Еврокомиссия подала на Польшу в суд из-за спорного закона о Верховном суде

3 октября, 2018, 15:57

Европейская комиссия в среду направила в суд ЕС в Люксембурге жалобу на Польшу из-за принятия противоречивого закона о Верховном суде

Об этом сообщает "Польское радио".

О том, что такой иск будет направлен, Еврокомиссия сообщила в минувший понедельник. На взгляд Еврокомиссии, положения закона о Верховном суде, что отправляют часть судей на пенсию, угрожают независимости судебной системы в Польше.

С жалобой Еврокомиссия подала также ходатайство об ускоренном рассмотрение дела и о так называемых крайних мерах. ЕК хочет, чтобы Суд ЕС приказал временно приостановить выполнение положений Закона о Верховном суде до завершения рассмотрения жалобы и объявления окончательного приговора.

Вице-президент Суда ЕС решит, поддержать ли обращение Еврокомиссии. Его решения можно ожидать в течение недели. Если вице-президент Суда ЕС поддержит аргументы Комиссии и согласится применить временные меры, то сможет также пригрозить финансовыми штрафами за невыполнение постановления.

После будет организован процесс по делу временных мер, во время которого Польша сможет представить свои интересы и подвергнуть сомнению целесообразность ходатайства, а Еврокомиссия представить собственные аргументы.