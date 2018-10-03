Еврокомиссия подала на Польшу в суд из-за спорного закона о Верховном суде
Об этом сообщает "Польское радио".
О том, что такой иск будет направлен, Еврокомиссия сообщила в минувший понедельник. На взгляд Еврокомиссии, положения закона о Верховном суде, что отправляют часть судей на пенсию, угрожают независимости судебной системы в Польше.
С жалобой Еврокомиссия подала также ходатайство об ускоренном рассмотрение дела и о так называемых крайних мерах. ЕК хочет, чтобы Суд ЕС приказал временно приостановить выполнение положений Закона о Верховном суде до завершения рассмотрения жалобы и объявления окончательного приговора.
Вице-президент Суда ЕС решит, поддержать ли обращение Еврокомиссии. Его решения можно ожидать в течение недели. Если вице-президент Суда ЕС поддержит аргументы Комиссии и согласится применить временные меры, то сможет также пригрозить финансовыми штрафами за невыполнение постановления.
После будет организован процесс по делу временных мер, во время которого Польша сможет представить свои интересы и подвергнуть сомнению целесообразность ходатайства, а Еврокомиссия представить собственные аргументы.
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