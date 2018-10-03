Эсминцы Китая и США едва разминулись в спорных водах
Об этом в комментарии CNN заявил представитель Тихоокеанского флота США Чарльз Браун, передает "Голос Америки".
Браун отметил, что китайский эсминец Luyang совершил непрофессиональный и опасный маневр, из-за чего миноносец Соединенных Штатов должен был уклоняться от столкновения.
В Тихоокеанском флоте США подчеркнули, что, несмотря на инцидент, и далее будут осуществлять операции на воде и в воздухе в регионе, там, где "позволяет международное право".
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник в американском Минобороны сообщило, что в воскресенье эсминец "Декатур" (USS Decatur) ВМС США прошел на расстоянии 12 морских миль от искусственных островов, созданных КНР в Южно-Китайском море. По данным агентства, эсминец прошел возле архипелага Спратли (Наньша) в рамках операции "по обеспечению свободы навигации".
Как отмечает "Голос Америки", инцидент произошел на фоне обострения отношений между США и Китаем. Ранее газета The New York Times сообщила, что Китай отменил переговоры с США на высоком уровне по безопасности, в которых в октябре должны были принять участие глава Пентагона Джеймс Маттис и госсекретарь Майк Помпео.
Китай ведет с Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами территориальные споры из-за Парасельских островов (Сиша), архипелага Спратли (Наньша) и Хуаньянь (риф Скарборо). С конца 2013 года Пекин проводит там масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширение и освоение этих территорий. США и Япония обвиняют Пекин в формировании участков суши, которые могут быть использованы в военных целях, в том числе преобразованы в морские базы и военные аэродромы.
При этом МИД КНР настаивает, что именно США несут ответственность за дестабилизацию ситуации в Южно-Китайском море.
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