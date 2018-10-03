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Два самолета "Антонов" не разминулись на взлетной полосе в Судане

В главном аэропорту столицы Судана Хартум в среду, 3 октября, столкнулись два военных самолета "Антонов" Воздушных сил Судана

Об этом сообщила Daily Mail.

По данным издания, в результате аварии погибших и пострадавших нет, причины и детали устанавливаются.

"На видео с камеры наблюдения зафиксирован момент столкновения, из которого видно, как самолеты двигаются на одной взлетно-посадочной полосе, причем один из них врезался в другой на большой скорости", - говорится в сообщении.

Видео и фото с места аварии также изложил известный украинский авиаблогер Виталий Трубников, отметив, что в Судане сегодня столкнулись самолеты Антонов Ан-26 и Антонов Ан-32

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