ДТП с украинским автобусом в Польше: водитель был под психотропными веществами
Об этом сообщает RMF24.
В крови водителя, согласно заключению экспертов, были найдены следы психотропных веществ, наркотиков или стимуляторов. Так, концентрация этих веществ с 8:00 до аварии, когда водитель отправился в рейс, была выше.
Отмечается, что от экспертных выводов зависело, обвинят ли водителя в умышленном причинении катастрофы под влиянием алкоголя или других веществ.
Прокуратура тоже получила выводы о состоянии автобуса. Водитель утверждал, что у автобуса отказали тормоза. Однако, эксперты заявили, что автобус был в удовлетворительном состоянии.
Эксперты подтвердили и скорость автобуса - 75 километров в час, поэтому водитель не успел затормозить на склоне.
Водитель автобуса сейчас находится под арестом.
- Напомним, 17 августа около 23:00 по местному времени произошла авария автобуса с украинскими туристами. Автобус скатился с 30-метрового склона. В машине находилось 54 человека. В результате погибли три человека, 37 человек пострадали.
- Далее сообщили, что районный суд Перемышля арестовал водителя.
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