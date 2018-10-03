ДТП с украинским автобусом в Польше: водитель был под психотропными веществами

3 октября, 2018, 15:11

Водитель украинского автобуса, который в августе сорвался в обрыв на Подкарпатье, находился под действием психотропных веществ

Об этом сообщает RMF24.

В крови водителя, согласно заключению экспертов, были найдены следы психотропных веществ, наркотиков или стимуляторов. Так, концентрация этих веществ с 8:00 до аварии, когда водитель отправился в рейс, была выше.

Отмечается, что от экспертных выводов зависело, обвинят ли водителя в умышленном причинении катастрофы под влиянием алкоголя или других веществ.

Прокуратура тоже получила выводы о состоянии автобуса. Водитель утверждал, что у автобуса отказали тормоза. Однако, эксперты заявили, что автобус был в удовлетворительном состоянии.

Эксперты подтвердили и скорость автобуса - 75 километров в час, поэтому водитель не успел затормозить на склоне.

Водитель автобуса сейчас находится под арестом.