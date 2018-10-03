Донецкий футбольный клуб уволил тренера

3 октября, 2018, 10:12

Донецкий "Олимпик" отправил Романа Санжара в отставку с поста главного тренера

Об этом сообщает официальный сайт "Олимпика".

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Имя нового главного тренера будет объявлено сегодня.

Вместе с 39-летним специалистом команду покидают его помощники - ассистент Алексей Змиевский и тренер вратарей Станислав Тищенко.

Санжар возглавил "Олимпик" в апреле 2013 года. Тогда он вывел команду в Премьер-лигу, в которой команда в сезоне 2016/17 заняла четвертое место и впервые попала в еврокубки. Также под руководством Санжара "Олимпик" доходил до полуфинала Кубка Украины.

Сейчас "Олимпик" находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Украины.