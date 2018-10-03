Донецкий футбольный клуб уволил тренера
3 октября, 2018, 10:12
Донецкий "Олимпик" отправил Романа Санжара в отставку с поста главного тренера
Об этом сообщает официальный сайт "Олимпика".
Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Имя нового главного тренера будет объявлено сегодня.
Вместе с 39-летним специалистом команду покидают его помощники - ассистент Алексей Змиевский и тренер вратарей Станислав Тищенко.
Санжар возглавил "Олимпик" в апреле 2013 года. Тогда он вывел команду в Премьер-лигу, в которой команда в сезоне 2016/17 заняла четвертое место и впервые попала в еврокубки. Также под руководством Санжара "Олимпик" доходил до полуфинала Кубка Украины.
Сейчас "Олимпик" находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Украины.
- "Шахтер" во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов не удержал на выезде победу над французским "Лионом".
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