Дело генерала Гриняка: следователь снова отличился странным процессуальным поведением, - адвокат

3 октября, 2018, 18:57

Деструктивные действия следователя в деле генерала МВД Владимира Гриняка были направлены лишь на то, чтобы создать представление о якобы его попытках скрываться от следствия

Об этом адвокат генерала Станислав Иваницкий написал на своей странице в Facebook.

"Следователь по делу вновь отличился своей полной некомпетентностью и удивительным процессуальным поведением. Так, 14.08.17 во время пребывания господина Гриняка в зоне проведения АТО, следователь необоснованно объявил его в розыск. Узнав об этом, подозреваемый Гриняк срочно прибыл в Киев и направился в помещение ДВР ГПУ, где в течение трех дней, в буквальном смысле - ходил по кабинетам и пытался найти следователя, который в это время искал его", - написал адвокат.

По его мнению, такие деструктивные действия следователя были направлены лишь на то, чтобы создать представление о якобы попытке Гриняка скрываться от следствия, для возникновения правовых оснований для его дальнейшего ареста.

Стороной защиты почти сразу было обжаловано постановление следователя об объявлении Гриняка в розыск. Таким образом, постановлением следственного судьи было отменено постановление о розыске.

"И вот, когда прошло почти 10 месяцев с даты вынесения Постановления об отмене розыска, следователь обратился в суд за разъяснениями содержания этого Постановления. Следователю, который имеет высшее юридическое образование и много лет работает в Генеральной прокуратуре Украины, не хватило этого времени, чтобы постичь содержание Постановления объемом 3 листа, и поэтому он решил обратиться в суд за дополнительными разъяснениями", - объясняет адвокат.

По словам Иваницкого, когда было назначено судебное разбирательство заявления, следователь не явился на заседание и отозвал свое заявление.

"Интересно знать, что побудило следователя к совершению этих противоречивых действий? Возможно, он все же смог постичь содержание Постановления... Или, возможно, через некоторое время он более внимательно прочитал УПК Украины, и понял, в каких случаях лицо объявляется в розыск и с какой процессуальной целью это делается. Или, следователь все же смог осознать, что с момента направления Обвинительного акта в суд, он уже не является процессуальным лицом", - добавил адвокат.



