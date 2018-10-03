Большое осеннее обновление Windows 10: что изменится

3 октября, 2018, 11:00

Windows 10 October 2018 Update: Microsoft представила уже шестое крупное обновление для операционной системы Windows 10

Об этом пишет The Verge.

С обновлением пользователям обещают много дополнительных функций: облачный буфер обмена с историей и синхронизацией, темная тема для "Проводника", приложение "телефон" для синхронизации со смартфонами на Android и iOS-клавиатура SwiftKey и многое другое.

Возможно, самым большим изменением является новый буфер обмена, который позволит пользователям Windows 10 копировать контент на всех компьютерах и хранить историю скопированного контента в облаке. Это особенно полезно, если вы используете настольный компьютер дома или на работе, а потом ноутбук на ходу.

Приложение "телефон" - Your Phone, дающее доступ с ПК к текстовым сообщениям (их можно будет отправлять и получать на ПК) и фото на Android, а iPhone - просматривать веб-страницы с того же места.

"Временная шкала" или Timeline для Android-смартфонов позволяет синхронизировать работу между устройствами. Чтобы использовать эту функцию нужно установить Microsoft Launcher.

В браузере Edge появилась поддержка оффлайн-словарей, учебных и грамматических инструментов, функция Line Focus подсвечивает от одной до пяти строк на длинных страницах, чтобы было легче читать.

Изменения также коснутся PowerPoint и Word (если у вас есть лицензированные продукты). Следующее большое обновление ожидается в марте 2019 года.