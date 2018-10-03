Бешеный конь ворвался в кафе во Франции и начал топтать посетителей
3 октября, 2018, 11:51
Во французском городке Шантийи конь решил посетить кафе: он запрыгнул туда и налетел на гостей, которые ели
Об этом рассказывает телеканал ABC.
Этот случай попал на видео с камер наблюдения. Конь забежал в кафе, пробежал по заведению, задев стулья и столы. Посетители сорвались с места и начали бежать. Конь развернулся и побежал обратно.
Виновник, который разгромил кафе, убежал со стадиона. Там как раз проводили конные скачки. Жокей Жан-Мари Бегіньє рассказал, что потерял управление кобылой. Также он добавил, что она была "склонна к побегу".
Ни один из семи посетителей, которые были в кафе, не пострадали, поскольку на момент инцидента там было всего семь человек.
- Напомним, австралиец Кайл Малиндер отправился в заплыв на каяках. Во время плавания тюлень вынырнул из воды и дал ему пощечину осьминогом.
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