Австрия выделила миллион евро на восстановление Донбасса
Об этом в среду, 3 октября, сообщил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным, передает Die Presse.
По данным издания, официальной причиной поездки Курца в Россию является открытие фото-выставки в художественно-историческом музее в Санкт-Петербургском Эрмитаже. Зато, как отмечается, визит в Россию будет не только об искусстве, но и о бизнесе. Потому что в перспективе в Европе будет только мир с Россией. Именно поэтому, по словам австрийского канцлера, он будет продолжать искать контакты с Россией в дальнейшем.
"Россия - одна из крупнейших стран мира, принимает участие в вооруженном конфликте на востоке Украины, которая играет решающую роль в Сирии и которая осуществила незаконную аннексию украинского Крымского полуострова. И этому есть решающее отношение и ясная позиция Австрии", - отметил Курц.
По его словам, будучи главой Совета ЕС, Австрия также будет требовать от России прекращения незаконных действий и ослабления ситуации на востоке Украины.
"Этот конфликт, наконец, должен быть закончен. Отношение на уровне ЕС здесь не изменится", - отметил Курц.
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