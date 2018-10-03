Арсен Мирзоян искал клад и "похоронил" себя: новый клип на песню "1000 раз"
Ролик появился на YouTube.
Режиссером клипа и фильма стал Олег Борщевский. В новой работе певец и режиссер пытаются понять, каково предназначение человека в мире.
"Идея возникла как отклик на вечные вопросы о правильности жизненного пути и поиске смысла существования человека. Главный герой роет яму в поисках клада, но остановится ли он, когда найдет его?" – объяснил главную идею клипа Олег Борщевский.
Мирзоян и Борщевский так вдохновились, что отсняли не только клип, а короткометражный фильм. Ленту отправят на несколько независимых украинских и зарубежных кинофестивалей, поэтому в сеть ее не будут выкладывать.
Съемки длились один день под Киевом, а пост-продакшн – месяц. Всего над созданием видео работали 30 человек.
- Напомним,украинская группа Vivienne Mort выпустил новый видеоклип к песне "Думаю о тебе". В нем - дружба, памятные книги и кот Мос.
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