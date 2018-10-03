Андрей Садовый будет баллотироваться в президенты
Об этом он заявил на встрече с организаторами молодежного форума "#Молодвиж" в коворкинге в "Communa", сообщает пресс-центр "Самопомочи".
"Моя цель очень проста и сложна одновременно – восстановить вашу веру в Украину. Перед вами сегодня весь мир, но построить свою собственную страну возможно только здесь. Я предлагаю вам бороться за нее вместе!" - подчеркнул он.
По его словам, ключевыми элементами кампании станут "мобилизация молодежи, разрыв коррупционной круговой поруки в политике и технологическая модернизация страны".
"Мы отстали от мировых лидеров на десятки лет. Должны сконцентрировать все силы и интеллект нации, чтобы догнать мир. Это вопрос национальной безопасности и выживания. Иначе не будет ни благосостояния, ни счастья, ни победы в войне. Но все в наших руках и нам под силу", - отметил Садовый.
Он добавил, что в ближайшее время должен обнародовать состав команды, с которой пойдет на выборы.
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