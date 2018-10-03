Американец умер из-за амебы, которая парализует организм. Он заразился в бассейне
Об этом пишет The Economic Times.
Серфингист Фабрицио Стабиле посетил бассейн с волнами в городе Вако, штат Техас. Он умер через несколько дней. Во время катания на доске 29-летний американец заразился амебой Heглepиeй Фoулepa, которая известна как "Пожиратель мозга".
За несколько часов Фабрицио стало плохо: он потерял концентрацию и возможность говорить. Его отвезли в больницу, но там не смогли помочь - Стабиле умер.
По словам врачей, серфингист вдохнул опасную амебу вместе с водой. Чаще всего она попадает в организм через нос, а также любит теплую и пресную стоячую воду. Одноклеточное поражает центральную нервную систему и вызывает пepвинний aмебний мeнингoенцeфaлит.
В бассейне никто из посетителей больше не заразился, однако заведение на время расследования закрыли.
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