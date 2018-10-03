Airbus объявила о конкурсе "Лунных технологий". Проекты-победители отправят на спутник
Об этом говорится в твиттере компании Blue Origin - компания стала партнером проекта.
We're excited to be a part of an international collaboration to build a sustained presence on the moon. #BlueMoon and #NewGlenn will help us get back to the moon, and this time to stay. https://t.co/U6uSs5g8F4 https://t.co/ry2dYcmGND— Blue Origin (@blueorigin) 1 октября 2018 г.
"Мы рады быть частью международного сотрудничества для создания устойчивого присутствия на Луне. Blue Moon и New Glenn помогут нам вернуться на Луну и на этот раз остаться", - говорится в сообщении.
Конкурс предусматривает участие для стартапов следующих направлений: производство, добычу ископаемых, получение энергии и сельское хозяйство на Луне.
Планируется, что этапы этого конкурса будут проводиться в течение пяти лет. За это время победители The Moon Race должны будут отправить свои технологии на Луну.
Участники The Moon Race получат денежные призы, доступ к экспериментальным технологиям для разработки своей продукции и маркетинговую кампанию.
Читайте также: Первый турист на Луну: кого Илон Маск запустит в космос на самой мощной ракете SpaceX
- Необычный наклон Урана, который отличает его орбиту от других в Солнечной системе, может быть связан со столкновением с огромной ледяной протопланетой, которая вдвое тяжелее Земли.
- Впервые получили фото новорожденной планеты: европейские астрономы впервые в истории сфотографировали планету на этапе формирования в протопланетном диске, окружающем молодую звезду
- Ученые утверждают, что нашли доказательства существования водяных гейзеров на самом маленьком из четырех крупнейших спутников Юпитера, которые называются галилеевыми, Европе.
- Узнайте, как это - лететь сквозь Туманность Ориона. Астрономы и специалисты по визуализации NASA скомбинировали данные с космических телескопов Hubble и Spitzer (видимый и инфракрасный диапазоны) и создали видео такого полета.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика