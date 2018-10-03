Airbus объявила о конкурсе "Лунных технологий". Проекты-победители отправят на спутник

3 октября, 2018, 13:20

Airbus Defence and Space собирается провести конкурс технологических проектов для освоения Луны The Moon Race. Он состоится в 2019 году

Об этом говорится в твиттере компании Blue Origin - компания стала партнером проекта.

We're excited to be a part of an international collaboration to build a sustained presence on the moon. #BlueMoon and #NewGlenn will help us get back to the moon, and this time to stay. https://t.co/U6uSs5g8F4 https://t.co/ry2dYcmGND — Blue Origin (@blueorigin) 1 октября 2018 г.

"Мы рады быть частью международного сотрудничества для создания устойчивого присутствия на Луне. Blue Moon и New Glenn помогут нам вернуться на Луну и на этот раз остаться", - говорится в сообщении.

Конкурс предусматривает участие для стартапов следующих направлений: производство, добычу ископаемых, получение энергии и сельское хозяйство на Луне.

Планируется, что этапы этого конкурса будут проводиться в течение пяти лет. За это время победители The Moon Race должны будут отправить свои технологии на Луну.

Участники The Moon Race получат денежные призы, доступ к экспериментальным технологиям для разработки своей продукции и маркетинговую кампанию.