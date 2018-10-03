 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Airbus объявила о конкурсе "Лунных технологий". Проекты-победители отправят на спутник

Airbus Defence and Space собирается провести конкурс технологических проектов для освоения Луны The Moon Race. Он состоится в 2019 году

Об этом говорится в твиттере компании Blue Origin - компания стала партнером проекта.

"Мы рады быть частью международного сотрудничества для создания устойчивого присутствия на Луне. Blue Moon и New Glenn помогут нам вернуться на Луну и на этот раз остаться", - говорится в сообщении.

Конкурс предусматривает участие для стартапов следующих направлений: производство, добычу ископаемых, получение энергии и сельское хозяйство на Луне.

Планируется, что этапы этого конкурса будут проводиться в течение пяти лет. За это время победители The Moon Race должны будут отправить свои технологии на Луну.

Участники The Moon Race получат денежные призы, доступ к экспериментальным технологиям для разработки своей продукции и маркетинговую кампанию.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 октября, 2018 среда

больше новостей

3 октября, 2018 среда

2 октября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать