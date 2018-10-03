Адвокат предупредил, что Сущенко уже скоро могут отправить на этап
3 октября, 2018, 13:41
Украинского журналиста Романа Сущенко могут отправить на этап уже в следующий понедельник
Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Марк Фейгин.
"Кроме всего прочего, из-за моего недопуска к Роману Сущенко в СИЗО "Лефортово", подвисает вопрос о свидании его с семьей. Есть только устная договоренность с тюрьмой об этом, никаких бумаг о дате и времени нет. А в понедельник Романа Сущенко уже могут отправить на этап", - подчеркнул он.
Отметим, что в воскресенье, 30 сентября, исполняется два года со дня незаконного задержания в Москве собственного корреспондента Украинского национального информационного агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко.
- Напомним, в октябре 2016 года украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже.
- Освободить Сущенко призвали Международная и Европейская федерации журналистов. Жена президента Франции Эммануэля Макрона попросила Владимира Путина освободить Сущенко.
- Адвокат Сущенко Марк Фейгин написал письмо Путину с просьбой обменять журналиста на задержанных в Украине российских преступников. Во время пребывания Сущенко в тюрьме умер его отец.
- 4 июня в Московской городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ подтвердил приговор к 12 годам лишения свободы для Сущенко.
- Украинский омбудсмен Людмила Денисова сказала, что окончательный приговор для Сущенко предоставляет возможность начать процедуру его помилования для последующей передачи Украине.
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