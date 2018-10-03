Адвокат предупредил, что Сущенко уже скоро могут отправить на этап

3 октября, 2018, 13:41

Украинского журналиста Романа Сущенко могут отправить на этап уже в следующий понедельник

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Марк Фейгин.

"Кроме всего прочего, из-за моего недопуска к Роману Сущенко в СИЗО "Лефортово", подвисает вопрос о свидании его с семьей. Есть только устная договоренность с тюрьмой об этом, никаких бумаг о дате и времени нет. А в понедельник Романа Сущенко уже могут отправить на этап", - подчеркнул он.

Отметим, что в воскресенье, 30 сентября, исполняется два года со дня незаконного задержания в Москве собственного корреспондента Украинского национального информационного агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко.