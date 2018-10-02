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Зрители Netflix смогут влиять на сюжеты сериалов

Netflix работает над технологией интерактивного телевидения, которая позволит зрителям влиять на сюжет сериалов

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Netflix планирует сделать "большую ставку" на технологию интерактивного телевидения, сочетая видеоигры с традиционным телевидением, чтобы увеличить свою популярность в мире.

Netflix уже выпустила несколько эпизодов интерактивных программ, предназначенных для детей. В течение первых нескольких минут в "Puss in Book" зритель должен выбрать, на чьей стороне будет сила - бога или дерева. После просмотра одной версии зритель может вернуться и выбрать альтернативный сценарий.

Netflix также собирается выпустить новую анимационную серию на основе популярной видеоигры Minecraft. Telltale Games, компания, которая работает с Netflix на выставке, недавно уволила большинство своих сотрудников. Но шоу, основанное на одной из самых популярных видеоигр в мире, в основном завершен и будет выпущен в конце этого года.

Так, в сериале "Черное зеркало", который выйдет к концу 2018 года, зрители смогут повлиять на сюжет одного из эпизодов. В дальнейшем сервис хочет создать формулу, которая позволит влиять на любое количество серий.

  • Facebook запустил "библиотеку цифровой грамотности" - серию уроков, которые должны помочь научить подростков быть более внимательными, когда они используют различные сервисы и приложения в интернете.

 

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