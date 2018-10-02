Зрители Netflix смогут влиять на сюжеты сериалов

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Netflix планирует сделать "большую ставку" на технологию интерактивного телевидения, сочетая видеоигры с традиционным телевидением, чтобы увеличить свою популярность в мире.

Netflix уже выпустила несколько эпизодов интерактивных программ, предназначенных для детей. В течение первых нескольких минут в "Puss in Book" зритель должен выбрать, на чьей стороне будет сила - бога или дерева. После просмотра одной версии зритель может вернуться и выбрать альтернативный сценарий.

Netflix также собирается выпустить новую анимационную серию на основе популярной видеоигры Minecraft. Telltale Games, компания, которая работает с Netflix на выставке, недавно уволила большинство своих сотрудников. Но шоу, основанное на одной из самых популярных видеоигр в мире, в основном завершен и будет выпущен в конце этого года.