Железнодорожные билеты для украинцев снова подорожали

2 октября, 2018, 15:44

В понедельник, 1 октября, ПАО "Укрзализныця" провело второй этап индексации цен, повысив стоимость пассажирских железнодорожных перевозок на 12%

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В целом в 2018 году индексация составила 25%. В "Укрзализныце" отметили, что предыдущая индексация тарифов на пассажирские перевозки проводилась в октябре 2014 года.

Напомним, ранее в текущем году "Укрзализныця" провела первый этап индексации, повысив тарифы на пассажирские перевозки на 12% с 30 мая.