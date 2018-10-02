Железнодорожные билеты для украинцев снова подорожали
2 октября, 2018, 15:44
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В понедельник, 1 октября, ПАО "Укрзализныця" провело второй этап индексации цен, повысив стоимость пассажирских железнодорожных перевозок на 12%
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В целом в 2018 году индексация составила 25%. В "Укрзализныце" отметили, что предыдущая индексация тарифов на пассажирские перевозки проводилась в октябре 2014 года.
Напомним, ранее в текущем году "Укрзализныця" провела первый этап индексации, повысив тарифы на пассажирские перевозки на 12% с 30 мая.
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