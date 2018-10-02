Яценюк объяснил, почему надо поддержать пролонгацию закона об особом порядке самоуправления на Донбассе

2 октября, 2018, 14:57

"Народный Фронт" намерен поддержать внесенное президентом решение относительно пролонгации закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"

Об этом на своей странице в Facebook написал лидер "Народного фронта", бывший премьер-министр Арсений Яценюк.

Он напомнил, что в своем послании к Раде, представленном 18 сентября, президент Петр Порошенко изложил позицию относительно продолжения действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Яценюк согласился с президентом, что этот документ выбил козырь из рук Путина, который пытается изобразить украинскую сторону ответственной за срыв мирного урегулирования. Поэтому нельзя подыграть Кремлю и в этом году.

По его словам, фракция "Народного Фронта" намерена поддержать внесенное президентом решение о пролонгации этого документа.

"Его суть должна соответствовать мирной логике наших действий, Закону Украины" Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях "и корпусу законодательных актов, четко определяющих факт агрессии России против Украины в Донбассе и в Крыму ", - подчеркнул Яценюк.

Он добавил, что украинская власть должна четко продемонстрировать последовательное соблюдение Украиной своих обязательств и совместно с международными партнерами не допустить ухода от ответственности России за свои преступные действия против украинских народа, суверенитета и государства.