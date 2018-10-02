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Во Львове трехлетний ребенок умер от кори


фото: theaustralian
В понедельник, 1 октября, во Львовской областной инфекционной больнице умер от кори трехлетний мальчик

Об этом сообщила эпидемиолог больницы, главный внештатный специалист департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации по эпидемиологии, передает ZAXID.NET.

Мальчика с Жовковского района Львовской области госпитализировали в инфекционную больницу двумя неделями ранее. Заболевание дало осложнение - энцефалит (воспаление головного мозга). 15 дней медики боролись за жизнь мальчика, но не смогли его спасти.

Пока неизвестно, был ли мальчик привит от кори. Документов, которые бы подтверждали, что ребенок привит, врачам не предоставили. Сейчас это выясняют.

В 2018 году это уже вторая детская смерть от осложнений кори на Львовщине - в апреле умерла трехлетняя девочка. По Украине на протяжении года это уже 14-й случай смерти от кори - до этого умерли 9 детей и 4 взрослых.

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