Во Франции задержали украинский грузовик с кокаином на 40 млн евро

2 октября, 2018, 16:12

Недалеко от Тулузы французские таможенники остановили зарегистрированный в Украине грузовик, в котором двое голландцев перевозили кокаин

Об этом сообщает La Depeche.

Отмечается, что в ночь с 1 на 2 сентября грузовик направлялась на север Европы и якобы перевозил рыбу. Однако нервозное поведение водителя и его пассажира вызвало сомнения у таможенников, поэтому транспортное средство отправили на более тщательную проверку.

Внутри грузовика таможенники нашли 650 кг кокаина. Стоимость изъятых наркотиков на “черном рынке” составляет 40 миллионов евро, учитывая что грамм кокаина дилеры продают за 60 евро.

Сейчас водителей грузовика задержали, вскоре их поместят под арест в Тулузе.

Последний раз крупную партию кокаина нашли во Франции в сентябре прошлого года. Тогда в порту Гавр во время регулярной проверки, таможенники изъяли 752 кг кокаина.