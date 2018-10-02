В Венгрии есть неделя, чтобы отозвать консула из Закарпатья, - Климкин
Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в видеообращении на своей странице в Facebook.
Он рассказал, что ранее уже изложил главе МИД Венгрии украинскую аргументацию относительно Закарпатья, в частности, что было нарушено Венскую конвенцию о консульских отношениях. По его словам, никто не должен скрывать факт приобретения новых прав и обязанностей
"Но это мы проехали. Я предложил министру иностранных дел Венгрии отозвать этого консула. Если это не будет сделано на этой неделе, соответственно вышлем ноту венгерской стороне о его высылке", - подчеркнул Климкин.
Министр отметил, что Россия использует и будет использовать эту ситуацию для дестабилизации ситуации на Закарпатье, поэтому обеим сторонам следует быть сознательными.
"Я предостерегаю всех от "наездов" - извините за недипломатический язык - травля венгров Закарпатья. Наоборот, должны помочь нашей венгерской общине. Должны перехватить инициативу. Будем действовать с Венгрией – вежливо, но очень жестко и последовательно", - подытожил Климкин.
- Напомним, на Закарпатье в городе Берегово консульство Венгрии выдавало украинцам паспорта и после принесения ими присяги на верность венгерскому государству предписывалось держать в тайне факт получения второго гражданства.
- В Раде предлагают усиление ответственности за двойное гражданство. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто угрожает Украине затормозить движение к НАТО.
- Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что проблемой является не только раздача венгерских паспортов, а еще и призыв скрыть это.
- Венгерское МИД обвинило Порошенко в "разжигании ненависти" к закарпатским венграм. Главы МИД Украины и Венгрии Павел Климкин и Петер Сиярто не договорились относительно венгерских паспортов в Закарпатье.
- Впоследствии в МИД Венгрии заявили, что украинцы не нарушают никаких законов, скрывая факт получения второго гражданства. МИД также отказалось отозвать консула из города Береговое.
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