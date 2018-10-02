В Венгрии есть неделя, чтобы отозвать консула из Закарпатья, - Климкин

2 октября, 2018, 08:21

Министерство иностранных дел Украины дало неделю Венгрии на отзыв их консула из Берегово на Закарпатье

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в видеообращении на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что ранее уже изложил главе МИД Венгрии украинскую аргументацию относительно Закарпатья, в частности, что было нарушено Венскую конвенцию о консульских отношениях. По его словам, никто не должен скрывать факт приобретения новых прав и обязанностей

"Но это мы проехали. Я предложил министру иностранных дел Венгрии отозвать этого консула. Если это не будет сделано на этой неделе, соответственно вышлем ноту венгерской стороне о его высылке", - подчеркнул Климкин.

Министр отметил, что Россия использует и будет использовать эту ситуацию для дестабилизации ситуации на Закарпатье, поэтому обеим сторонам следует быть сознательными.

"Я предостерегаю всех от "наездов" - извините за недипломатический язык - травля венгров Закарпатья. Наоборот, должны помочь нашей венгерской общине. Должны перехватить инициативу. Будем действовать с Венгрией – вежливо, но очень жестко и последовательно", - подытожил Климкин.