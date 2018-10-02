В США призвали Венгрию не блокировать встречи Украина-НАТО
2 октября, 2018, 15:36
Соединенные Штаты будут призывать Венгрию не блокировать встречу высокого уровня между Украиной и НАТО из-за спора относительно закона об образовании
Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Европейская правда.
"Мы будем призывать Венгрию не сопротивляться этому (проведению заседаний). Украина - один из ключевых партнеров и союзников, которые у нас есть. Мы хотим помочь украинцам, все в НАТО хотят защитить их независимость. Этого хотят и в НАТО, и в ЕС", - сказала Хатчисон.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг сегодня также выразил надежду, что Будапешт и Киев смогут решить языковой спор.
- Венгрия блокирует встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО, принятый Киевом закон об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года.
- Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что Венгрия не будет поддерживать сближение Украины с НАТО, пока Киев "не прекратит наступление на венгерское меньшинство".
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