В США призвали Венгрию не блокировать встречи Украина-НАТО

2 октября, 2018, 15:36

Соединенные Штаты будут призывать Венгрию не блокировать встречу высокого уровня между Украиной и НАТО из-за спора относительно закона об образовании

Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

"Мы будем призывать Венгрию не сопротивляться этому (проведению заседаний). Украина - один из ключевых партнеров и союзников, которые у нас есть. Мы хотим помочь украинцам, все в НАТО хотят защитить их независимость. Этого хотят и в НАТО, и в ЕС", - сказала Хатчисон.