В США начали тестировать 5G-интернет
Об этом говорится на сайте компании.
"Мы создали невероятные партнерские отношения со многими ведущими мировыми технологическими компаниями, международными органами технического регулирования, государственными должностными лицами, разработчиками и собственными клиентами, и внедрили 5G быстрее, чем кто прогнозировал. Это была невероятная путешествие ... и мы сейчас на стартовой линии" , - говорится в сообщении.
Сеть 5G появилась в нескольких районах Лос-Анджелеса, Хьюстона, Сакраменто и Индианаполиса. Абоненты Verizon первые три месяца будут пользоваться 5G бесплатно, потом им придется платить ежемесячно до $ 70 - за эти деньги они получат YouTube TV на три месяца и медиаплеер Apple TV 4K или Google Chromecast Ultra при установлении.
При этом сеть Verizon 5G Home предназначена только для домашнего использования через сети 5G, и должно обеспечивать сверхбыстрый Wi-Fi.
- Приложение для медитации и приложение, которое помогает незрячим: компания Google выбрала девять приложений, которые стали победителями ежегодной премии Google play Awards.
- Корпорация Alphabet, в которую входит компания Google, раскрыла средний уровень зарплат своих работников - это 197 000 долларов в год.
- Google впервые сделала Doodle для виртуальной реальности.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика