В США начали тестировать 5G-интернет

2 октября, 2018, 11:54

Американский оператор Verizon начал тестирование первой в мире сети интернета 5G

Об этом говорится на сайте компании.

"Мы создали невероятные партнерские отношения со многими ведущими мировыми технологическими компаниями, международными органами технического регулирования, государственными должностными лицами, разработчиками и собственными клиентами, и внедрили 5G быстрее, чем кто прогнозировал. Это была невероятная путешествие ... и мы сейчас на стартовой линии" , - говорится в сообщении.

Сеть 5G появилась в нескольких районах Лос-Анджелеса, Хьюстона, Сакраменто и Индианаполиса. Абоненты Verizon первые три месяца будут пользоваться 5G бесплатно, потом им придется платить ежемесячно до $ 70 - за эти деньги они получат YouTube TV на три месяца и медиаплеер Apple TV 4K или Google Chromecast Ultra при установлении.

При этом сеть Verizon 5G Home предназначена только для домашнего использования через сети 5G, и должно обеспечивать сверхбыстрый Wi-Fi.