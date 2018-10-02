В сентябре в порты оккупированного Крыма зашли 16 судов

2 октября, 2018, 13:37

За период с 1 по 30 сентября в порты оккупированного Крыма в нарушение норм международного права и законов Украины зашли 16 танкеров и грузовых судов

Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

По данным МинТОТ, 15 судов шли под флагом Российской Федерации, еще одно - под флагом Республики Того. В целом эти судна осуществили 47 мероприятий в оккупированных портов Феодосии, Севастополя и Керчи. При этом ведомство предоставило данные только по судам, на которых работает автоматическая идентификационная систама AIS.

Кроме того на рейде в акваториях портов Севастополя, Феодосии и Керчи, которые используются для стоянки, зафиксировано 13 судов, среди которых 10 - под флагами РФ, еще по одному - под флагами Турции, Молдовы и Республики Панама.

Морские порты на территории Автономной Республики Крым (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта) закрыты распоряжением Кабинета министров Украины от 30 апреля 2014 года №578-р "Некоторые вопросы функционирования морского и речного транспорта" и приказом Мининфраструктуры Украины от 16 июня 2014 года №255 "О закрытии морских портах".

"Заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, расположенные на территории АР Крым и г. Севастополь, является нарушением норм международного права как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также нарушением законодательства Украины и влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в частности, уголовную", - подчеркнули в МинТОТ.