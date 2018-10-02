В "Новом курсе" Тимошенко есть много плагиата с Ляшко и российского экономиста Глазьева, - СМИ

2 октября, 2018, 14:01

Экономическая программа Юлии Тимошенко "Новый курс" содержит в себе плагиат из программ и стратегий Радикальной партии скандального российского экономиста Сергея Глазьева и других источников

Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор VoxUkraine Борис Давиденко.

Он отметил, что в "Новом экономическом курсе" Тимошенко обнародована программа действий на 400 страниц, однако настоящего контента в ней на 30-50 страниц максимум. А проблема заключается в том, что в этом документе есть большое количество плагиата, ссылок на несуществующие источники и ошибок.

"Например, монетарная политика "курса" - по стратегии развития банковского сектора, которую два года назад двигала команда Ляшко. Экономические уклады позаимствовали у одиозного российского академика Глазьева. Электронные услуги взяли слово в слово у Института стратегических исследований (который, к слову, всегда работает на действующего президента). И так далее и тому подобное", - подчеркнул Давыденко.

Он также разместил ссылку на статью VoxUkraine, где есть ссылки на скопированный с других статей или программ текст "Курса", указаны ошибки и несуществующие источники.

В частности, в документе встречаются скопированные предложения с "Википедии", "Стратегии развития банковской системы", подготовленной Экспертной группой Комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности 2016 года, и Минфина.

"Раздел 23 (земельные отношения) - практически полностью скопирован доклад аналитического центра "Оптима" от 2017 года. Понятно, что и в "Нового курса", и в этом докладе одни и те же авторы, но в странах, где существуют стандарты академической добродетели, такое заимствование называется самоплагиатом", - отмечают в статье.