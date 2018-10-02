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В Нью-Йорке создали пент-хаус только для снимков в Instagram. Что есть в квартире

Агентство Village, которое является посредником между рекламодателями и блогерами, открыло «первый в своем роде» пентхаус для инста-фотографий

Об этом пишет Evening Standard.

Пент-хаус открыли в историческом районе Сохо в Манхэттене. В этой квартире никто не живет, потому что ее сделали специально для инстаграм-фотосессий. Месячная аренда квартиры площадью около 223 квадратных метров обошлась бы в $15 тыс.

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Днем квартира наполнена естественным светом. В ней высокие деревянные потолки и выход на крышу с зеленью, а также столиками и креслами. Внутри много различной мебели, весь интерьер выполнен в пастельных тонах. Библиотека заполнена книгами, но не по содержанию, а по внешнему виду.

Инстаграм-знаменитости уже забронировали его на весь октябрь.

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