В Нью-Йорке создали пент-хаус только для снимков в Instagram. Что есть в квартире
2 октября, 2018, 11:45
Агентство Village, которое является посредником между рекламодателями и блогерами, открыло «первый в своем роде» пентхаус для инста-фотографий
Об этом пишет Evening Standard.
Пент-хаус открыли в историческом районе Сохо в Манхэттене. В этой квартире никто не живет, потому что ее сделали специально для инстаграм-фотосессий. Месячная аренда квартиры площадью около 223 квадратных метров обошлась бы в $15 тыс.
Днем квартира наполнена естественным светом. В ней высокие деревянные потолки и выход на крышу с зеленью, а также столиками и креслами. Внутри много различной мебели, весь интерьер выполнен в пастельных тонах. Библиотека заполнена книгами, но не по содержанию, а по внешнему виду.
Инстаграм-знаменитости уже забронировали его на весь октябрь.
- Напомним, трехкратная лауреатка кинопремии "Оскар" Мерил Стрип продает свой роскошный пентхаус, который находится в Нью-Йорке.
- Напомним, голливудская актриса Сандра Буллок показала свой тропический дом в Лос-Анджелесе, который продает за почти $3 миллиона.
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