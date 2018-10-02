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В МТОТ создали ориентированную модель миссии ООН на Донбассе


фото: una.org
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины опубликовало модель миротворческой миссии ООН

Об этом министерство сообщило в Twitter.

"У Украины уже есть видение того, какой должна быть миротворческая миссия ООН.Инициатива Украины должна быть консенсусной с большинством стран. Если все союзники Украины поддержат предложенную модель миссии, в РФ не будет выхода", - заявил министр МТОТ Вадим Черныш.

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