В МТОТ создали ориентированную модель миссии ООН на Донбассе
2 октября, 2018, 13:00
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины опубликовало модель миротворческой миссии ООН
Об этом министерство сообщило в Twitter.
"У Украины уже есть видение того, какой должна быть миротворческая миссия ООН.Инициатива Украины должна быть консенсусной с большинством стран. Если все союзники Украины поддержат предложенную модель миссии, в РФ не будет выхода", - заявил министр МТОТ Вадим Черныш.
В.Черныш о миротворческой миссии:— МТОТ (@mtot_gov_ua) 1 октября 2018 г.
У Украины уже есть видение того, какой должна быть миротворческая миссия ООН.Инициатива Украины должна быть консенсусной с большинством стран. Если все союзники поддержат предложенную модель миссии, в РФ не будет выхода
Предложенная МТОТ ориентировочная модель⤵️ pic.twitter.com/dTh65k8EO7
- Напомним, 5 сентября 2017 года по итогам встречи американского дипломата Курта Волкера с помощником российского президента Владиславом Сурковым - Владимир Путин поддержал идею с размещением миротворцев в зоне российско-украинского военного конфликта на Донбассе. Однако он настаивает, что миротворческий контингент должен быть размещен только на линии разграничения.
- 20 сентября президент Петр Порошенко повторно обратился к Совбезу ООН с просьбой о развертывании международного миротворческого контингента в зоне боевых действий на востоке Украины. Впервые Украина просила об этом еще весной 2015 года.
- Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявлял, что Россия не может участвовать в миротворческой миссии на Донбассе.
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