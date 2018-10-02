В МТОТ создали ориентированную модель миссии ООН на Донбассе

2 октября, 2018, 13:00

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины опубликовало модель миротворческой миссии ООН

Об этом министерство сообщило в Twitter.

"У Украины уже есть видение того, какой должна быть миротворческая миссия ООН.Инициатива Украины должна быть консенсусной с большинством стран. Если все союзники Украины поддержат предложенную модель миссии, в РФ не будет выхода", - заявил министр МТОТ Вадим Черныш.

В.Черныш о миротворческой миссии:

У Украины уже есть видение того, какой должна быть миротворческая миссия ООН.Инициатива Украины должна быть консенсусной с большинством стран. Если все союзники поддержат предложенную модель миссии, в РФ не будет выхода



Предложенная МТОТ ориентировочная модель⤵️ pic.twitter.com/dTh65k8EO7 — МТОТ (@mtot_gov_ua) 1 октября 2018 г.