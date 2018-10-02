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В Лондоне мужчина с ножом напал на пассажиров метро, есть раненые

Мужчина с ножом напал на пассажиров в поезде лондонского метро, который двигался недалеко от станции Хакай Сентрал на востоке британской столицы

Об этом сообщает ВВС.

Движение поездов по ветке приостановлено, автодороги в районе происшествия перекрыты. Мужчина, по сообщениям очевидцев, задержан.

Полиция пока не делала официальных комментариев. Метрополитен объявил, что движение приостановлено из-за "произошедшее с участием клиента". По сообщениям очевидцев, несколько пассажиров были ранены.

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Фото: The Sun.

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