В Лондоне мужчина с ножом напал на пассажиров метро, есть раненые
2 октября, 2018, 21:29
Мужчина с ножом напал на пассажиров в поезде лондонского метро, который двигался недалеко от станции Хакай Сентрал на востоке британской столицы
Об этом сообщает ВВС.
Движение поездов по ветке приостановлено, автодороги в районе происшествия перекрыты. Мужчина, по сообщениям очевидцев, задержан.
Полиция пока не делала официальных комментариев. Метрополитен объявил, что движение приостановлено из-за "произошедшее с участием клиента". По сообщениям очевидцев, несколько пассажиров были ранены.
Фото: The Sun.
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