В Китае открыли 55-километровый мост через море
2 октября, 2018, 11:08
В Китае открыли движение длинным построенным путепроводом над морем
Об этом пишет South China Morning Post.
Этот мост соединяет между собой Гонконг и Макао. Его протяженность - 55 километров. .Сейчас им разрешено ездить только автобусам.
Шесть лет ушло на подготовку проекта, а строили его восемь лет. Теперь путешествие от Гонконга до Чжухая сократится с 3 часов до 30 минут.
Всем видам транспорта разрешат ездить до конца года.
- Напомним, в провинции Цзянси на востоке Китая строители взорвали мост, длина которого - почти 1,6 тыс. метров.
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