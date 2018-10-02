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В Китае открыли 55-километровый мост через море

В Китае открыли движение длинным построенным путепроводом над морем

Об этом пишет South China Morning Post.

Этот мост соединяет между собой Гонконг и Макао. Его протяженность - 55 километров. .Сейчас им разрешено ездить только автобусам.

Шесть лет ушло на подготовку проекта, а строили его восемь лет. Теперь путешествие от Гонконга до Чжухая сократится с 3 часов до 30 минут.

Всем видам транспорта разрешат ездить до конца года.

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