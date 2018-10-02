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В Киеве на озере Тельбин обнаружили тело мужчины

В киевском районе Березняки на озере Тельбин обнаружили бездыханное тело пожилого мужчины

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

Полицейские, которые прибыли на место происшествия, оградили место трагедии и ждут следственно-оперативную группу, которая и будет выяснять личные данные мужа и причины его гибели.

 

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