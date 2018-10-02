В Киеве мужчина погиб под колесами машины, потому что не воспользовался подземным переходом

2 октября, 2018, 07:17

В Деснянском районе столицы на проспекте Маяковского произошла авария, в результате которой погиб человек

Об этом сообщают "Вартови. Еспресо".

Пожилой мужчина, по предварительной информации бездомный, переходил дорогу в неустановленном для этого месте. В это время в левой крайней полосе проезжал автомобиль Toyota RAV4, который и совершил наезд на пешехода.

Со слов водителя, тот ехал со скоростью 60 км/ч, поскольку только начал движение после светофора и даже не понял, что случилось - почувствовал только удар. И уже после остановки, проехав около 70 метров, увидел, что сбил человека.

Следует отметить, что трагедия произошла ровно над подземным пешеходным переходом.