В Киеве мужчина погиб под колесами машины, потому что не воспользовался подземным переходом
2 октября, 2018, 07:17
В Деснянском районе столицы на проспекте Маяковского произошла авария, в результате которой погиб человек
Об этом сообщают "Вартови. Еспресо".
Пожилой мужчина, по предварительной информации бездомный, переходил дорогу в неустановленном для этого месте. В это время в левой крайней полосе проезжал автомобиль Toyota RAV4, который и совершил наезд на пешехода.
Со слов водителя, тот ехал со скоростью 60 км/ч, поскольку только начал движение после светофора и даже не понял, что случилось - почувствовал только удар. И уже после остановки, проехав около 70 метров, увидел, что сбил человека.
Следует отметить, что трагедия произошла ровно над подземным пешеходным переходом.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика