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В Афганистане смертник подорвался на митинге, минимум 13 погибших

В результате нападения смертника в районе Кама в восточной афганской провинции Нангархар погибли по меньшей мере 13 человек, еще 40 получили ранения

Об этом сообщает AFP.

При нападении смертника во вторник, 2 октября, во время политического митинга на востоке Афганистана погибли по меньшей мере 13 человек. Отмечается, что часть из 40 пострадавших находятся в критическом состоянии.

Атака произошла во время встречи кандидата в депутаты парламента Абдула Насира Мохманда с избирателями. Представитель губернатора провинции Атаулла Ходжани сообщил, что Мохманд жив. Однако неизвестно, был ли он ранен.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из радикальных группировок в регионе.

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