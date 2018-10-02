Утечка IP-адресов с Telegram: Дуров рассказал, кого могла затронуть уязвимость приложения

2 октября, 2018, 21:36

Павел Дуров прокомментировал сообщения СМИ об утечке IP-адресов с Telegram Desktop

Об этом он написал на своем официальном канале в Telegram.

По словам Дурова, уязвимость могла затронуть менее 0,01% звонков - именно столько пользователей совершают звонки в Telegram Desktop.

"Реальность гораздо менее сенсационна - Telegram Desktop был по крайней мере столь же безопасен, как и другие зашифрованные VoIP-приложения, даже до того, как мы улучшили его, добавив опцию отключения временных вызовов. Что касается вызовов Telegram на мобильном телефоне, они всегда были более безопасными, чем у конкурентов, потому что у них были эти настройки с первого дня", - пишет он.

Дуров пояснил, что во время однорангового (P2P) вызова речевой трафик поступает непосредственно от одного участника вызова другому, не полагаясь на промежуточный сервер. P2P-маршрутизация позволяет получать более качественные вызовы с более низкой задержкой, поэтому текущий отраслевой стандарт должен включать P2P по умолчанию.

Однако есть условие: по определению оба устройства, участвующие в вызове P2P, должны знать IP-адреса друг друга. Поэтому, если вы делаете или принимаете вызов, человек с другой стороны теоретически может узнать ваш IP-адрес.

Дуров добавил, что в отличие от WhatsApp или Viber, Telegram всегда предоставлял своим пользователям возможность отключать вызовы P2P и передавать их через сервер Telegram. Более того, в большинстве стран компания выключила P2P по умолчанию.

"Telegram Desktop, в которой происходит менее чем в 0,01% вызовов Telegram, была единственной платформой, на которой эта настройка отсутствовала. Благодаря исследователю, который указал на это, мы сделали работу Telegram Desktop совместимой с другими нашими приложениями", - указывает разработчик.