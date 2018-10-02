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Ураганов стало больше из-за потепления Атлантического океана, - ученые

Международная группа ученых представила исследование, в котором показала, как потепление Атлантического океана могло вызвать увеличение количества ураганов в 2017 году
Об этом сообщает журнал Science.

Ученые использовали климатическую модель HiFLOR и увидели, что при дальнейшем повышении температуры количество ураганов может увеличиться.

HiFLOR — высокоточная модель прогнозирования климата. Ее создали в Лаборатории динамики геофизических жидкостей, что относится к Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Предыдущие исследования показали, что эта модель способна симулировать межгодовые изменения частоты ураганов в исторической перспективе. Согласно ей, основной причиной ураганов было необычное потепление Атлантического океана.

Глава исследования Хироюки Мураками объяснил, что модель HiFLOR позволяет теперь предсказывать появление ураганов в течение одного сезона. Кроме того, она дает возможность оценить вклад изменения климата в этот процесс.

"Другое исследование Национального управления океанических и атмосферных исследований продемонстрировало, что средняя температура поверхности Мирового океана за последние сто лет изменилась на 1,44 градуса Цельсия. Объединив эти данные, можно предположить, что при продолжении современной тенденции количество ураганов будет расти", - говорят ученые.

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