Украинцам в Крыму отказывают в лечении из-за отсутствия паспортов РФ

2 октября, 2018, 18:06

В оккупированном Крыму украинцы не могут получать соответствующие медицинские услуги

Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин во время заседания комитета по вопросам здравоохранения в Верховной Раде, сообщает "РБК-Украина".

По его словам, людям отказывают в услугах врачей из-за отсутствия российских паспортов. Поэтому в учреждениях здравоохранения Украинской не смогут помочь.

"Можно констатировать, что основные проблемы, с которыми сталкиваются граждане Украины в оккупированном Крыму в сфере здравоохранения - это дискриминация по наличию фейковового гражданства РФ. Ведь без него люди не могут получать медицинские услуги", - сообщил Бабин.

Бабин отметил, что в оккупированном Крыму отсутствуют опытные врачи, которые могли бы оказывать помощь людям в больницах.

"Это вопрос отсутствия надлежащего качества специалистов, а также проблема современных вакцин и современных медицинских протоколов. Мы этот вопрос поднимали неоднократно", - отметил он.

По его словам, был проведен ряд совещаний на уровне Минздрава и других полномочных органов власти. Эта ситуация влияет и на вопрос вакцинаций и эпидемий.