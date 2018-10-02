Украина должна отдать треть бюджета-2019 на погашение внешних долгов, - правительство

2 октября, 2018, 07:59

Украина должна отдать 427 миллиардов гривен внешних долгов, а это треть госбюджета на 2019 год

Об этом в эфире канала ICTV заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает "Укрінформ".

"У нас бюджет на следующий год будет составлять один триллион двести миллиардов гривен и от этой суммы нам нужно отдать 427 млрд гривен (внешних долгов), то есть третью часть бюджета", - подчеркнул он.

Между тем и.о. министра финансов Оксана Маркарова отметила, что Кабмин принял стратегию управления внешним долгом, прежде чем передавать госбюджет-2019 на рассмотрение парламента.

"В ближайшие три года мы не только будем выполнять все наши обязательства, но и снижать постепенно отношение долга к нашему ВВП", - добавила она.

Отметим, ранее в Нацбанке сообщили, что Украина может получить транш МВФ в размере около $ 2 млрд до конца осени. Впрочем, одним из требований Фонда для дальнейшего финансирования остается повышение цены на газ для населения.

Комментируя это, Гройсман отметил, что в вопросе с МВФ говорится о внешних обязательствах, а для Украины очень важно иметь возможность работать с международными финансовыми рынками. Поскольку в период с 2005 до 2013 года страна набрала долгов на $ 50 млрд.