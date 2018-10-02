Ученые показали первых "искусственных" львят
Об этом пишет Engadget.
В результате 25 августа 2018 на свет появились двое здоровых львят, которых назвали Изабель и Виктор. Ученые отмечают, что искусственное оплодотворение львов - не просто медицинский набор рутинного повторения знакомых действий, а совершенно новый подход, который станет прорывом для сохранения вида.
Для успешной процедуры были выполнены забор спермы у льва, измерен уровень гормонов соответствующих самок и в конце определено будущих мам. После оплодотворения львиц выпустили обратно на волю, а не стали оставлять в лаборатории.
Несмотря на то, что эксперимент нацелен на сохранение и приумножение вида, некоторые активисты считают, что разведение хищников в Южной Африке построено ради туризма и торговли. За последние 20 лет популяция диких львов упала на 43%, в основном из-за деятельности человека.
- Два вида австралийских сумчатых мышей попали в список животных под угрозой вымирания из-за "суицидальные сексуальные практики". Они просто много спариваются.
- Ранее биологи опубликовали уникальное видео с рыбами-удильщикам, снятое в Атлантике на глубине 800 метров. ученым впервые удалось снять спаривания этих рыб.
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