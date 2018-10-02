Ученые научились "передавать мысли" между людьми по "мозговой сети"

Об этом говорится в MIT Technology Review.

Для создания BRAINet ученые из лаборатории университета использовали электроэнцефалографические датчики для регистрации показателей мозговой активности, а также аппараты транскраниальной магнитной симуляции - с их помощью можно передавать сигналы через кости черепа прямо в мозг.

Ранее ученые уже создавали подобную сеть, однако она была ориентирована только на двух людей, которые должны были ответить на 20 вопросов, которые звучат в голове у их "коллеги".

В новом экспериментальном испытании принимали участие трое человек. Работоспособность разработанного решения они демонстрировали в похожей на "Тетрис" игре, разместившись в разных комнатах и не имея других каналов связи, кроме такой "мозговой сети".

Издание отмечает, что в текущем варианте экспериментальной установки только один человек мог отправлять и принимать информацию.

Два человека из трех видели все игровое поле - в его верхней части появлялась фигура, которую нужно было правильно повернуть. Один из играющих видел только верхнюю часть поля, поэтому он мог управлять ею только после поступления сигналов от других игроков.

Для формирования сигнала "вращать" участник смотрел на один из светодиодов сбоку от экрана - он мигал с частотой 15 Гц. Для подачи другого сигнала - светодиод, который мигает с частотой 17 Гц. Наблюдение за мигающим светом заставляет мозг излучать электрический сигнал с такой же частотой.

Получаемый импульс в мозгу ощущается как появление световой вспышки различной частоты. Также можно организовать взаимодействие людей не только через стены лаборатории, но и через интернет.