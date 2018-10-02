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У Сенцова сердечная недостаточность, ревматизм, проблемы с печенью и почками

Адвокат осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что у украинца, который 142-й день голодает в российской колонии, – сердечная недостаточность и ревматизм

Об этом 2 октября сообщило "Радио Свобода".

"У него проблемы с сердцем – сердечная недостаточность. Соответственно ревматизм нижних конечностей, плюс появились проблемы с печенью и почками, так как на фоне голодания у него изменилось состояние крови", - заявил адвокат.

По его словам, Сенцова обследуют кардиолог, невропатолог, возможно даже хирург. Они ему назначили лекарства, питательные смеси и прокапали глюкозу.

Кроме того, адвокат заявил, что переговоры по обмену Сенцова на данный момент в тупике.

"Я надеюсь, что сейчас американская сторона выступит с каким-нибудь заявлением или предложением по обмену Сенцова", - сказал Динзе.

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