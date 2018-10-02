У Сенцова сердечная недостаточность, ревматизм, проблемы с печенью и почками
2 октября, 2018, 14:31
Адвокат осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что у украинца, который 142-й день голодает в российской колонии, – сердечная недостаточность и ревматизм
Об этом 2 октября сообщило "Радио Свобода".
"У него проблемы с сердцем – сердечная недостаточность. Соответственно ревматизм нижних конечностей, плюс появились проблемы с печенью и почками, так как на фоне голодания у него изменилось состояние крови", - заявил адвокат.
По его словам, Сенцова обследуют кардиолог, невропатолог, возможно даже хирург. Они ему назначили лекарства, питательные смеси и прокапали глюкозу.
Кроме того, адвокат заявил, что переговоры по обмену Сенцова на данный момент в тупике.
"Я надеюсь, что сейчас американская сторона выступит с каким-нибудь заявлением или предложением по обмену Сенцова", - сказал Динзе.
- Напомним, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения
- Более ста европейских деятелей культуры призвали Россию освободить Сенцова. Депутаты Эстонии, Латвии и Литвы призвали ЕС добиться освобождения политзаключенного.
- У Путина ответили матери Сенцова, что ее сын должен сам обратиться с просьбой о помиловании.
- Великобритания требует немедленно освободить политзаключенного.
- Сенцов написал завещание на свое творчество, у него нехватка кислорода в сердце и мозге. Адвокат Сенцова заявил, что здоровье политзаключенного потерпело непоправимый вред.
- 28 сентября Олега Сенцова вывозили из колонии в городскую больницу Лабытнанги, где провели "плановое обследование" и "провели коррекцию лечения".
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика