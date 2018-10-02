Трамп признался, что никогда не пил пива

2 октября, 2018, 15:18

Президент США Дональд Трамп заявил, что не употребляет алкоголь и никогда не пил пива

Об этом сообщает AP.

Трамп затронул тему алкоголя в связи с вопросами об обвинениях против кандидата на пост верховного судьи США Бретта Кавано, который признавался в любви к пиву.

"Я не пью, я могу честно сказать, что в моей жизни никогда не было пива. Это одна из моих хороших черт", - сказал Трамп.

Также американский лидер предположил, что если бы он употреблял алкоголь, он бы оказался боее плохим человеком.

Агентство отмечает, что старший брат Трампа умер после долгой борьбы с алкоголизмом.