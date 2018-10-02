Трамп признался, что никогда не пил пива
2 октября, 2018, 15:18
Президент США Дональд Трамп заявил, что не употребляет алкоголь и никогда не пил пива
Об этом сообщает AP.
Трамп затронул тему алкоголя в связи с вопросами об обвинениях против кандидата на пост верховного судьи США Бретта Кавано, который признавался в любви к пиву.
"Я не пью, я могу честно сказать, что в моей жизни никогда не было пива. Это одна из моих хороших черт", - сказал Трамп.
Также американский лидер предположил, что если бы он употреблял алкоголь, он бы оказался боее плохим человеком.
Агентство отмечает, что старший брат Трампа умер после долгой борьбы с алкоголизмом.
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