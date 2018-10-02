Трамп назвал американских демократов "партией криминала"
2 октября, 2018, 17:08
Президент США Дональд Трамп заявил, что если Демократическая партия проведет реформы в области либерализации пограничного контроля, это приведет к тому, что улицы американских городов "наполнят" преступники, прибывшие из других стран
Об этом он сказал во время выступления перед своими сторонниками в штате Теннесси, сообщает CNN.
"Запомните, что я сказал. Демократы - это партия криминала", - сказал он.
Американский президент также подчеркнул, что демократы "хотят превратить Америку в Венесуэлу".
Ужесточение миграционной политики было одним из предвыборных лозунгов Трампа. 25 января, через пять дней после инаугурации, Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой, откуда в США прибывают многочисленные мигранты. Впрочем Конгресс до сих пор не выделил необходимые деньги.
В сентябре 2017 года США на границе с Мексикой начали строить прототипы стен.
- Напомним, ранее Трамп признался, что никогда не пил пива.
Читайте также
-
-
25 сентября, 2018 Пальто и куртки, которые согреют осенью. 10 украинских брендов
-
19 сентября, 2018 5 нон-фикшн книг о мировых историях перемен и успеха
-
28 сентября, 2018 Со всеми ссорится Цукерберг: как Facebook пожирает глав компаний
-
27 сентября, 2018 Виталий Портников: нас готовят к "борьбе за мир"
Читайте также
-
25 сентября, 2018 Пальто и куртки, которые согреют осенью. 10 украинских брендов
-
19 сентября, 2018 5 нон-фикшн книг о мировых историях перемен и успеха
-
28 сентября, 2018 Со всеми ссорится Цукерберг: как Facebook пожирает глав компаний