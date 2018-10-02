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Трамп назвал американских демократов "партией криминала"

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Демократическая партия проведет реформы в области либерализации пограничного контроля, это приведет к тому, что улицы американских городов "наполнят" преступники, прибывшие из других стран

Об этом он сказал во время выступления перед своими сторонниками в штате Теннесси, сообщает CNN.

"Запомните, что я сказал. Демократы - это партия криминала", - сказал он.

Американский президент также подчеркнул, что демократы "хотят превратить Америку в Венесуэлу".

Ужесточение миграционной политики было одним из предвыборных лозунгов Трампа. 25 января, через пять дней после инаугурации, Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой, откуда в США прибывают многочисленные мигранты. Впрочем Конгресс до сих пор не выделил необходимые деньги.

В сентябре 2017 года США на границе с Мексикой начали строить прототипы стен.

  • Напомним, ранее Трамп признался, что никогда не пил пива.
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