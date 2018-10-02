Телеканал "Эспрессо" приглашает украинцев присоединиться к акции "Спасибо Защитникам Украины"

2 октября, 2018, 15:19

Телеканал "Эспрессо" инициирует акцию "Спасибо Защитникам Украины" и призывает присоединиться всех украинцев

Акция в поддержку бойцов проводится уже второй раз и посвящена Дню Защитника Украины, который отмечается 14 октября. Ее главная цель состоит в том, чтобы каждый гражданин поблагодарил военных, которые защищают украинские земли на Востоке.

"Именно благодаря Защитникам Украины мы имеем возможность работать, отдыхать и жить в мирных городах. Это важно помнить и не забывать, благодарить за это, тех, кто ежеминутно рискует своей жизнью", - говорит директор по маркетингу телеканала "Еспресо" Николай Типусяк .

Присоединиться к акции очень просто: до 14 октября необходимо украсить свою аватарку в Facebook специальной символикой "Дякую Захисникам України", а также написать пост благодарности с хэштегом # ДякуюЗахисникамУкраины. Пусть все Защитники Украины почувствуют благодарность и уважение тех, кого они защищают!

В этом году акцию радостно поддержали известные украинцы, которые в эфире телеканала "Еспресо" приветствуют бойцов и выражают благодарность за мирное небо, мужество, стойкость и возможность встречать новый день.

Мы искренне благодарим наших бойцов за подвиг, мужество и героизм! Призываем всех Украинских присоединиться к акции "Спасибо Защитникам Украины".