Студенты назвали курсы соучредителя Apple "ссылками на Википедию". Они стоят $13 тысяч

2 октября, 2018, 22:29

Соучредитель Apple Стив Возняк представил курс для ІТ-специалистов Woz U, но его студенты назвали их "электронной книгой с ошибками и ссылками на Википедию"

Об этом пишет CBS News со ссылкой на слова больше 20 учеников.

Возняк представил проект по обучению специалистов в сфере технологий Woz U в октябре 2017 года. На сайте проекта указано, что его запустила техасская компания Southern Careers Institute, а Возняк стал "вдохновителем" проекта.

Стоимость обучения в Woz U официально не раскрывается, но нынешние и бывшие ученики Woz U рассказали, что стоимость 33-недельной программы составляет около $13,2 тысячи, но студенты могут получить займы на учебу от власти.

По словам одного из студентов Билла Дюрра, он обнаружил множество ошибок в материалах для обучения: например, нашел ошибку в коде, который приводился в качестве примера.

Дюрр также рассказал, что видеолекции были записаны заранее и успели устареть, наставники были "неквалифицированными", а в какой-то момент на одном из курсов совсем не оказалось ментора. Кроме того, в курсе содержится много ссылок на сайт Microsoft и на "Википедию".

Президент Woz U Крис Коулман сообщил изданию, что в курсе действительно есть ошибки. По его словам, они будут исправлены с помощью новой системы контроля качества.

Стив Возняк отказался от комментариев CBS News. В разговоре с Business Insider он сообщил, что не принимает участия в операционных вопросах.