США не отдадут за Сенцова заключенных российских преступников, - ВВС

2 октября, 2018, 10:58

США не будут договариваться с Россией об освобождении Олега Сенцова в обмен на заключенных россиян Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марию Бутину

Об этом сообщает "ВВС Русская служба" со ссылкой на источник в Госдепе США.

"Любая нелепая попытка России использовать незаконное задержание гражданина Украины как базу для переговоров была бы еще одним признаком того, что Россия с недостаточным уважением относится к правам человека, суверенитета Украины и верховенства закона", - заявил собеседник издания.

Представитель Госдепа подчеркнул, что арест и осуждение Сенцова с юридической точки зрения незаконны.

"Сенцова арестовали в оккупированном Россией украинском регионе Крым. Ему силой предоставили российское гражданство, после чего российский суд приговорил его к 20 годам тюрьмы. Выдвинутые против Сенцова обвинения в подготовке теракта не обоснованные и является циничной местью за его позицию по российской оккупации Крыма" , - заявили в Госдепе.

Ранее, 30 сентября, российская "Новая газета" со ссылкой на свои источники сообщила, что Россия допускает обмен Сенцова на заключенных в США россиян Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марию Бутину. Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему о таком плане "ничего не известно". Такую же позицию высказала представитель российского МИД Мария Захарова.

Марию Бутину арестовали в США 18 июля 2018 по подозрению в работе иностранным агентом без необходимой регистрации, заговоре с целью работы на иностранное государство и попытках "развивать связи с лицами в США и входить в организации, имеющие влияние на американскую политику".

Константина Ярошенко был задержан в Либерии и экстрадировали в США в 2010 году. Ему предъявили обвинение в контрабанде наркотиков и приговорили к 20 годам тюрьмы.

Виктора Бута по запросу Вашингтона задержали в 2008 году в Таиланде, в 2012 году его приговорили к 25 годам тюрьмы за торговлю оружием и поддержку террористических групп.