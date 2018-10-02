США не отдадут за Сенцова заключенных российских преступников, - ВВС
Об этом сообщает "ВВС Русская служба" со ссылкой на источник в Госдепе США.
"Любая нелепая попытка России использовать незаконное задержание гражданина Украины как базу для переговоров была бы еще одним признаком того, что Россия с недостаточным уважением относится к правам человека, суверенитета Украины и верховенства закона", - заявил собеседник издания.
Представитель Госдепа подчеркнул, что арест и осуждение Сенцова с юридической точки зрения незаконны.
"Сенцова арестовали в оккупированном Россией украинском регионе Крым. Ему силой предоставили российское гражданство, после чего российский суд приговорил его к 20 годам тюрьмы. Выдвинутые против Сенцова обвинения в подготовке теракта не обоснованные и является циничной местью за его позицию по российской оккупации Крыма" , - заявили в Госдепе.
Ранее, 30 сентября, российская "Новая газета" со ссылкой на свои источники сообщила, что Россия допускает обмен Сенцова на заключенных в США россиян Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марию Бутину. Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему о таком плане "ничего не известно". Такую же позицию высказала представитель российского МИД Мария Захарова.
Марию Бутину арестовали в США 18 июля 2018 по подозрению в работе иностранным агентом без необходимой регистрации, заговоре с целью работы на иностранное государство и попытках "развивать связи с лицами в США и входить в организации, имеющие влияние на американскую политику".
Константина Ярошенко был задержан в Либерии и экстрадировали в США в 2010 году. Ему предъявили обвинение в контрабанде наркотиков и приговорили к 20 годам тюрьмы.
Виктора Бута по запросу Вашингтона задержали в 2008 году в Таиланде, в 2012 году его приговорили к 25 годам тюрьмы за торговлю оружием и поддержку террористических групп.
- Напомним, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- После очередного кризиса со здоровьем Сенцов согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси в день. По словам адвоката Дмитрия Динзе, Сенцов практически не ориентируется в датах, его хотели принудительно кормить. Европейский суд по правам человека призвал Сенцова прекратить голодовку.
- Пульс Сенцова замедлился до 40 ударов в минуту, у него плохо с сердцем. 7 августа Сенцов написал, что не собирается прекращать голодовку. Сестра Сенцова написала, что его состояние катастрофическое и он близок к смерти.
- Более ста европейских деятелей культуры призвали Россию освободить Сенцова. Депутаты Эстонии, Латвии и Литвы призвали ЕС добиться освобождения политзаключенного.
- У Путина ответили матери Сенцова, что ее сын должен сам обратиться с просьбой о помиловании. Сенат США готовит обращение в Госдеп и к президенту Дональду Трампу, Великобритания требует немедленно освободить политзаключенного. Под посольством РФ в Киеве оставляют письма и пожелания Сенцову.
- Сенцов написал завещание на свое творчество, у него недостаток кислорода в сердце и мозге. Адвокат Сенцова заявил, что здоровье политзаключенного претерпело непоправимый вред. В Европарламенте Сенцова номинировали на премию Сахарова. Верховная Рада приняла выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира.
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