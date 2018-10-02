Социальная ответственность: компания "М.С.Л." поддерживает детей с синдромом Дауна

Шанс родить обычным здоровым родителям ребенка с синдромом Дауна — один на семьсот случаев — такова статистика. Это может случиться с каждым, независимо от социального или экономического статуса, экологии, наследственности, вероисповедания и тому подобное. "Солнечные" дети, как их принято называть в народе за удивительную доброжелательность и открытость, требующих особой заботы, внимания и поддержки. В Украине необходимую поддержку оказывают благотворительные организации, такие как ВБО "Даун Синдром". А помогают им социально-ответственные компании, одной из которых является оператор государственных лотерей "М.С.Л.".

"Помощь в социально-важных проектах - это часть философии нашего бизнеса. Компания "М.С.Л.", как правопреемник “Спортлото”, как компания с европейскими традициями, прекрасно понимает, что часто на социально-важные проекты, касающиеся здравоохранения, культуры, спорта, развития инфраструктуры, у государства не хватает средств. И во все времена, во многих странах лотереи помогали в таких случаях", - говорит директор по маркетингу компании "М.С.Л." Павел Вайсеро.

"М.С.Л." сотрудничает с "Даун Синдром" уже в течение двух лет. В этом году компания получила статус Официального партнера мероприятия.

"Мы подготовили собственную корпоративную команду, которая появилась на свет благодаря нашему другому социальному проекту - деткам из детской юношеской спортивной школы №15, которых мы поддерживаем. В этом году мы помогли им поехать на международные соревнования, где они выборы серебро. Но они нас так просто не отпустили и сказали, что теперь мы будем с ними тренироваться. Так и возникла идея создать собственную корпоративную команду, которая уже некоторое время тренируется и сегодня - дебютирует", - сказал Вайсеро.

Собранные на турнире средства направят на поддержку центра раннего развития “Даун синдром”, где внедряются программы реабилитации детей с синдромом Дауна от рождения до 8 лет.Именно для работы этого заведения 16 корпоративных команд, которые в этом году принимали участие в турнире, и собрали 285 000 грн. Это на 100 000 больше, чем в прошлом году.

Преимущество турнира в том, что игроки могут сразу увидеть, кому именно они помогают. Особенные молодые люди в знак благодарности футболистам приготовили ланч. Пока команды боролись за первенство, для детей устроили развлекательную программу и мастер-класс по футболу от воспитанников ДЮСШ.

Больше подробностей - в сюжете телеканала Еспресо.